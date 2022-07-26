Cavalli Tower

Посмотрите вживую

Менеджер подберет удобное время, встретит возле офиса продаж застройщика, покажет макет квартала, вид из будущей квартиры, расскажет о комплексе. Просмотр ни к чему не обязывает, мы ценим ваше доверие и время

Ориентировочное время экскурсии: 30 минут

Встретим в аэропорту на авто бизнес-класса

и отвезем с комфортом на объект. Покажем макет, вид из квартиры, ответим на вопросы.

Не ориентируетесь в Дубае?

Проведем online-показ из офиса продаж застройщика, ответим на вопросы. От вас нужен только телефон и доступ в интернет.