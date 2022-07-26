Cavalli Tower

Из каждого апартамента будут открываться великолепные панорамные виды на Персидский залив. Вы сможете любоваться Palm Jumeirah, Burj Al Arab, новым Emaar Beachfront и долгожданным Ain Dubai
Видовая локация
Апартаменты делятся на 3 вида по уровню комфорта, в зависимости от этажа башни на котором они находятся: Luxury (уровень 1) 4-37 этаж Super-Lux (уровень 2) 38-47 этаж Extra-Lux (Уровень 3) верхние этажи
Выбор уровня комфорта
Интерьеры и отделка апартаментов будут выполнены по эксклюзивному концепту от итальянского бренда Cavalli. От вестибюля до жилых помещений - каждый дюйм пространства является истинным свидетельством вкуса
Дизайнерская отделка
Искусственная лагуна Malibu Bay с уникальным песком, который не прилипает к телу, на 58-м этаже роскошный Fly Pool & Garden – ландшафтный сад с инфинити-бассейном, а на 24 уровне зона отдыха Zen с бассейном и соковым баром
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21 из 70
Этаж
133 м²
Площадь
Цена
По запросу
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41 из 70
Этаж
178 м²
Площадь
Цена
По запросу
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56 из 70
Этаж
160 м²
Площадь
Посмотрите вживую
Менеджер подберет удобное время, встретит возле офиса продаж застройщика, покажет макет квартала, вид из будущей квартиры, расскажет о комплексе. Просмотр ни к чему не обязывает, мы ценим ваше доверие и время
Ориентировочное время экскурсии: 30 минут
Встретим в аэропорту на авто бизнес-класса и отвезем с комфортом на объект. Покажем макет, вид из квартиры, ответим на вопросы.
Не ориентируетесь в Дубае?
Проведем online-показ из офиса продаж застройщика, ответим на вопросы. От вас нужен только телефон и доступ в интернет.