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Дубай

Скачайте презентацию Cavalli Tower за 3 секунды

Cavalli Tower

Ультрароскошная башня в Dubai Marina
с эксклюзивной отделкой от Roberto Cavalli

Скачайте презентацию Cavalli Tower за 3 секунды

от 476 451$

Апартаменты

Оплаты на 5 лет

Рассрочка

Fees Waiver

50% DLD

50% скидка на регистрацию
в земельный департамент

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Преимущества

Из каждого апартамента будут открываться великолепные панорамные виды на Персидский залив. Вы сможете любоваться Palm Jumeirah, Burj Al Arab, новым Emaar Beachfront и долгожданным Ain Dubai

Видовая локация

Апартаменты делятся на 3 вида по уровню комфорта, в зависимости от этажа башни на котором они находятся: Luxury (уровень 1) 4-37 этаж Super-Lux (уровень 2) 38-47 этаж Extra-Lux (Уровень 3) верхние этажи

Выбор уровня комфорта

Интерьеры и отделка апартаментов будут выполнены по эксклюзивному концепту от итальянского бренда Cavalli. От вестибюля до жилых помещений - каждый дюйм пространства является истинным свидетельством вкуса

Дизайнерская отделка

Искусственная лагуна Malibu Bay с уникальным песком, который не прилипает к телу, на 58-м этаже роскошный Fly Pool & Garden – ландшафтный сад с инфинити-бассейном, а на 24 уровне зона отдыха Zen с бассейном и соковым баром

Уникальные зоны отдыха

Планировки

2-комнатные
3-комнатные
5-комнатные
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Апартаменты с 2 спальнями
Этаж: 21/70
Площадь: 133 м²
Цена по запросу
С ремонтом
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Апартаменты с 5 спальнями
Этаж: 56/70
Площадь: 160 м²
Цена по запросу
С ремонтом
Подробнее
Апартаменты с 3 спальнями
Этаж: 41/70
Площадь: 178 м²
Цена по запросу
С ремонтом
Подробнее
Апартаменты с 2 спальнями
Этаж: 21/70
Площадь: 133 м²
Цена по запросу
С ремонтом
Подробнее
Апартаменты с 5 спальнями
Этаж: 56/70
Площадь: 160 м²
Цена по запросу
С ремонтом
Подробнее
Апартаменты с 3 спальнями
Этаж: 41/70
Площадь: 178 м²
Цена по запросу
С ремонтом

План оплаты

Оставьте заявку на бронирование и получите индивидуальный оффер от застройщика

4%

Переплата

0%

Каждые 3 месяца

от

Авансовый платеж

19%

Рассрочка

Этап

Оплата

Авансовый платеж

19%

1-й взнос

5%

Через 3 мес.

2-й взнос

5%

Через 6 мес.

3-й взнос

5%

Через 9 мес.

4-й взнос

4%

Через 12 мес.

5-й взнос

4%

Через 15 мес.

6-й взнос

4%

Через 18 мес.

7-й взнос

4%

Через 21 мес.

8-й взнос

4%

Через 24 мес.

9-й взнос

4%

Через 27 мес.

11-й взнос

4%

Через 33 мес.

12-й взнос

4%

Через 36 мес.

13-й взнос

4%

Через 39 мес.

14-й взнос

4%

Через 41 мес.

15-й взнос

10%

По завершению строительства

16-й взнос

4%

Через 3 мес. после строительства

17-й взнос

4%

Через 6 мес. после строительства

18-й взнос

4%

Через 9 мес. после строительства

19-й взнос

4%

Через 12 мес. после строительства

Рассрочка

Этап

Оплата

10-й взнос

4%

Через 30 мес.

Открыть весь план оплаты

Рассрочка

Этап

Оплата

Авансовый платеж

19%

1-й взнос

5%

Через 3 мес.

2-й взнос

5%

Через 6 мес.

3-й взнос

5%

Через 9 мес.

4-й взнос

4%

Через 12 мес.

5-й взнос

4%

Через 15 мес.

6-й взнос

4%

Через 18 мес.

7-й взнос

4%

Через 21 мес.

8-й взнос

4%

Через 24 мес.

9-й взнос

4%

Через 27 мес.

11-й взнос

4%

Через 33 мес.

12-й взнос

4%

Через 36 мес.

13-й взнос

4%

Через 39 мес.

14-й взнос

4%

Через 41 мес.

15-й взнос

10%

По завершению строительства

16-й взнос

4%

Через 3 мес. после строительства

17-й взнос

4%

Через 6 мес. после строительства

18-й взнос

4%

Через 9 мес. после строительства

19-й взнос

4%

Через 12 мес. после строительства

Рассрочка

Этап

Оплата

10-й взнос

4%

Через 30 мес.

Цена
По запросу
Получите все планировки в удобный для вас мессенджер
21 из 70
Этаж
133 м²
Площадь
Цена
По запросу
Получите все планировки в удобный для вас мессенджер
41 из 70
Этаж
178 м²
Площадь
Цена
По запросу
Получите все планировки в удобный для вас мессенджер
56 из 70
Этаж
160 м²
Площадь

Посмотрите вживую

Менеджер подберет удобное время, встретит возле офиса продаж застройщика, покажет макет квартала, вид из будущей квартиры, расскажет о комплексе. Просмотр ни к чему не обязывает, мы ценим ваше доверие и время

Ориентировочное время экскурсии: 30 минут

Встретим в аэропорту на авто бизнес-класса
и отвезем с комфортом на объект. Покажем макет, вид из квартиры, ответим на вопросы.

Не ориентируетесь в Дубае?

Проведем online-показ из офиса продаж застройщика, ответим на вопросы. От вас нужен только телефон и доступ в интернет.

Нет времени ехать?

Cavalli Tower, Dubai, ОАЭ

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+7 (499) 490 61 24
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